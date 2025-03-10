روسيا: أعضاء مجلس الأمن متحدون بشأن عدم جواز استخدام العنف في سوريا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متحدون في موقفهم بشأن عدم جواز العنف في سوريا.

وقال نيبينزيا: "كان المجلس متحدًا في ما ناقشناه اليوم، وتحدث الجميع، ولا أستطيع أن أقول بصوت واحد، ولكن الجميع أكدوا على عدم جواز ما حدث، (عدم جواز) القتل الجماعي والعنف"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، العقيد حسن عبد الغني، في وقت سابق اليوم، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، بعد أن أصبحت المؤسسات العامة قادرة على استئناف عملها بشكل طبيعي.

وجاء هذا التصريح على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرى ومدن الساحل السوري، إذ اندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.