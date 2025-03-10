تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين بالتعدي على سيدة وجذبها من داخل سيارة ملاكي وإلقائها وسط الشارع أمام أعين المارة.

وأثار الفيديو غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رؤية الشخصين يجذبان السيدة من دخل سيارة ملاكي بقوة وألقوها على الأرض وهى تردتي عباءة سوداء، مما تسبب في إصابتها.

وهرول الأهالي ناحية السيدة والشخصين الذين ارتكبوا الحادث الذي قاما أحدهما بنهر الشخصين الذي غادروا المكان، فيما قام الأهالي بإفاقة السيدة التي أصيبت نتيجة الحادث وتقديم العون لها.

وعقب ذلك رصدت أجهزة الأمن الفيديو المتداول وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 مارس الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول شخص مصاب بكدمات بالجسم ووالده، وطرف ثان زوجة الأول مصابة بكدمات بالجسم وخالها، لوجود خلافات زوجية تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم البعض مما أدى لحدوث إصابتهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.