محمد الشناوي يعود لعرين الأهلي في القمة أمام الزمالك

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يستعد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للعودة مجددا للتشكيل الأساسي خلال مباراة القمة أمام الزمالك، غدا الثلاثاء، في الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إعادة الشناوي لحماية عرين الفريق بعد جلوسه بديلا لمصطفى شوبير في آخر مباراتين أمام حرس الحدود وطلائع الجيش.

وركز كولر مع ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق على تجهيز الشناوي خلال التدريبات في الأيام القليلة الماضية.

واستفاد الشناوي من غيابه عن آخر مباراتين في التعافي بدنيا وذهنيا في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة، وأيضا استفاد الجهاز الفني من تجهيز مصطفى شوبير.

وكان محمد الشناوي حارسا لمرمى الأهلي في قمة الدور الأول أمام الزمالك التي انتهت بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة في 22 فبراير الماضي.