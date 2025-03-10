عمرو سعد في معسكر مغلق بمدينة الإنتاج الإعلامي لإنهاء تصوير سيد الناس

يواصل الفنان عمرو سعد، تصوير أحداث مسلسله "سيد الناس"، الذي يعرض في موسم رمضان الحالي، وذلك في ديكور قصر عائلة أبو العباس بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأقام المخرج محمد سامي، معسكرا مغلقا لأبطال المسلسل من أجل استكمال التصوير، والذي من المقرر إنهائه في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الجاري.

المسلسل يشارك في بطولته كل من عمرو سعد، وإلهام شاهين، وخالد الصاوي، وأحمد رزق، وأحمد زاهر، ومنة فضالي وأحمد فهيم، ونشوى مصطفى، ورنا رئيس، وتأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

وتدور أحداث المسلسل حول جرحي أبو العباس الذي يخرج من السجن بعد قضاء ٣ سنوات فيه، ويسعى للانتقام ممن تسببوا في سجنه، وفي ذات الوقت استعادة ثروة والده بعد دخوله في مشروع مع عدوهم اللدود فاروق الجباس.