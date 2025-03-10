حقيقة طرد صاحب منزل أسرة طفلة العاشر بعد الاعتداء عليها داخل حمام مسجد

كشفت والدة الطفلة روناء، التي تعرضت للتعدي من قبل شاب يبلغ من العمر 36 عامًا داخل حمام بسوق "ابني بيتك" بمدينة العاشر من رمضان، وهُتِك عرضها في نهار رمضان، حقيقة ما تردد بشأن طرد صاحب المنزل لهم بعد الواقعة.

وأكدت والدة الطفلة، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن صاحب المنزل سمح لهم بالإقامة في منزله منذ 8 سنوات دون أن يتقاضى أي مبالغ مالية، مراعاةً لظروفها المادية، خاصةً أنها تعول 5 أبناء جميعهم بنات، بعد أن انفصلت عن زوجها، وهي التي تتكفل بجميع متطلباتهم.

وأضافت والدة الطفلة أن صاحب المنزل أخبرها قبل الواقعة أنه يمر بظروف خاصة ويحتاج إلى المنزل. ونفت الأم ما تردد بشأن قيام صاحب المنزل بطردهم بعد الواقعة، مؤكدةً أنه رجل إنسان وأكرمها هي وبناتها.

من جانب آخر، أصدرت النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، قرارًا بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة داخل حمام مسجد بناحية سوق منطقة "ابني بيتك" في الحي العاشر بالمدينة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ عن تمكن الأهالي من الإمساك بشاب في منتصف العقد الثالث من العمر؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام مسجد بمنطقة السوق بناحية "ابني بيتك" بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.

وبحسب المعلومات الأولية، تأكدت صحة الواقعة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على الشاب المتهم، وتم تحرير المحضر رقم 1365 لسنة 2025 جنح ثان العاشر من رمضان، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.