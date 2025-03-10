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أكد مدير الإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الاثنين، أن 70% من شبكات توزيع الكهرباء في القطاع مدمرة بالكامل.

وأوضح أن الاحتلال كان يزود القطاع بـ 10 خطوط رئيسية انقطعت مع بدء العدوان، لافتاً إلى أن 90% من مستودعات ومخازن شركة توزيع الكهرباء دمرت بالكامل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما أشار إلى أن %80 من آليات ومركبات شركة توزيع الكهرباء دمرت بالكامل، مؤكدا أن انقطاع الكهرباء يعطل استئناف العملية التعليمية في المدارس.

وقال :" نحتاج إلى مولدات صغيرة لتشغيل آبار المياه في المناطق المنكوبة ، مشددا على أن قطع الاحتلال التيار الكهربائي عن القطاع ينذر بكارثة صحية وبيئية.

وكانت "إسرائيل" أعلنت أمس، قرارها وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

ونقل الإعلام العبري عن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين قوله: "أوعزت إلى شركة الكهرباء العامة في إسرائيل بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة"، وفق قوله.