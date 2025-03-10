وزارة الدفاع السورية تعلن التصدي لهجوم شنته قسد بمدينة حلب

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أعلنت وزارة الدفاع السورية التصدي لهجوم شنته "قوات سوريا الديمقراطية" على جبهة الأشرفية بمدينة حلب الواقعة في شمال البلاد.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني: "تمكنت وحداتنا من التصدي لهجوم شنته قوات قسد على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، وأوقعنا خسائر في المجموعات المهاجمة".



وطالبت وزارة الدفاع من فصائل ريف حلب الشمالي التوجه إلى مدينة حلب لأن أغلب عناصر الأمن العام في الساحل.



هذا وانتشرت قوات إدارة الأمن العام في معظم أحياء مدينة حلب بـ"هدف تعزيز الاستقرار وضمان سلامة المواطنين وضبط الأمان العام في المدينة"، بحسب ما أفادت "الإخبارية السورية".