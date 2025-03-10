الرئيس زيلينسكي يصل إلى السعودية للقاء ولي العهد

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين إلى المملكة العربية السعودية في زيارة يلتقي خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل اجتماع فريقه مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين.

وأفاد التلفزيون الرسمي السعودي بوصول زيلينسكي إلى مدينة جدة، حيث ستعقد القمة الأوكرانية الأمريكية غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الصيام اليومي خلال شهر رمضان المبارك.

من جهة أخرى يتوجه ماركو روبيو إلى جدة أيضا. ولكن يبدو أن روبيو وزيلينسكي لن يلتقيا شخصيا هناك.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي روبيو مع الأمير محمد.

وقال زيلينسكي إن فريقا يضم رئيس أركانه أندريه يرماك ووزير الخارجية أندريه سيبيا ووزير الدفاع رستم عمروف سيشارك في المحادثات يوم غد الثلاثاء. وسيقود روبيو الفريق الأمريكي.

وإذا توصلت أوكرانيا والولايات المتحدة إلى تفاهم مقبول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع دفع إدارته نحو محادثات السلام بين كييف وموسكو.