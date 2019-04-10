المسماري :الجيش الليبي يسيطر بالكامل على مطار طرابلس

أعلن اللواء احمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ، السيطرة الكاملة على مطار طرابلس.

وأفاد المسماري - في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء" بمقتل 28 من القوات المسلحة وإصابة 92 آخرين، من بينهم 25 جريحًا إصابات بسيطة، و5 حالات في العناية المركزة منذ بدء المواجهات العسكرية قبل ستة أيام في المنطقة الغربية وضواحي طرابلس.

وقال إن القوات وصلت إلى جزيرة الفرناج التابعة لمنطقة سوق الجمعة شرقي العاصمة طرابلس"،بحسب موقع"بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

وأضاف أن معركة تدور الأن حول معسكر الدبالي.

وتابع "قبضنا على عدد من المسلحين التابعين لداعش في محيط طرابلس".

وذكر المسماري أنّه لم يتم إبلاغهم بوجود أي مفقود أو أسير من عناصر القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة في طرابلس، منذ بدء المواجهات العسكرية.

من جهة اخرى ،عثرت القوات المسلحة الليبية ، مساء اليوم الأربعاء، على مستندات خطيرة في معسكر اليرموك بمنطقة عين زارة جنوب شرقي العاصمة طرابلس،بحسب شعبة الاعلام الحربي .

وقالت "إنه تم العثور على قوائم شراء ذمم المقاتلين بالميليشيات المسلحة في سيارة الإرهابي محمد دمونة التي صودرت في الاشتباكات مع الجيش في طرابلس ".

ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب المنتخب منذ يوم الخميس الماضي مايصفها بعملية لتطهير طرابلس من التنظيمات الإرهابية.