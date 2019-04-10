رئيس الوزراء الصيني يصل إلى كرواتيا قبيل قمة مجموعة «16 بلس 1»

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وصل رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج إلى كرواتيا اليوم الأربعاء، قبل قمة ما يسمى بمجموعة (16+1) والتي من خلالها تتواصل بكين مع 11 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشرق أوروبا فضلا عن خمس دول من منطقة البلقان.

والتقى لي مع رئيس الوزراء الكرواتي اندريه بلينكوفيتش والرئيسة كوليندا جرابار كيتاروفيتش في زغرب، ووقع الوفد المرافق له على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي وفي مجال التجارة.

وكان من بين الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية للتعاون بين المكتب الكرواتي للرقمنة وشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات.

وغدا الخميس، يزور لي موقع بناء جسر "بلجيساك"، عبر خليج بالبحر الأدرياتيكي، ويقوم بتشييده اتحاد شركات صينية.

وقال مسؤولون كروات إن جرابار كيتاروفيتش تسعى إلى الحصول على دعم بكين لمبادرة "ثري سيز" ثلاثة بحار، التي تضم 12 دولة تطل على بحر البلطيق والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود.

وتكمل هذه المبادرة مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي أطلقتها بكين لفتح آسيا وأوروبا أمام السلع والاستثمارات الصينية، حسبما ذكرت شبكة "اتش ار تي" الرسمية الكرواتية.

وبعد غد الجمعة، يلتقي لي والوفد المرافق له مع قادة الدول الـ16 في منتجع "دوبروفنيك" على البحر الأدرياتيكي.

يذكر أن قمة مجموعة (16+1) هي الثامنة منذ تشكيل المجموعة في وارسو في 2012 .

وتركز هذه المجموعة على مشروعات من مبادرة الحزام والطريق.