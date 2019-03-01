ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إلى عشرة أشخاص على الأقل.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن مياه الفيضانات غمرت الشوارع؛ ما سبب اقتلاع الأشجار عن مكانها، في الوقت الذي قال فيه عمدة مدينة "ريو دي جانيرو"، مارسيلو كريفيلا إن المدينة تمر بمرحلة متأزمة، مطالبا المواطنين بالبقاء داخل منازلهم بقدر الإمكان.

ونقل موقع "Jornal de Notícias" البرازيلي، اليوم الأربعاء مجموعة من الصور التي تنقل حجم الدمار الحالى الذي أحدثه الفيضان.

يذكر أن السلطات البرازيلية، قد أعلنت 13 مارس الماضي، عن وفاة ما يقرب من 12 شخصا على الأقل، وإصابة 6 آخرون جراء فيضانات سببتها أمطار غزيرة في مدينة "ساو باولو" البرازيلية والمناطق المحيطة بها، كان من بين الضحايا 4 من أسرة واحدة فيما أصيب اثنين آخرين؛ إثر انهيار منزل في بلدة "ريبيراو بيرس" على أطراف ساو باولو، التي تعتبر أكثر ولايات البلاد ازدحامًا بالسكان، وفقا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.