متحدث الأوقاف لـ«الشروق»: لم نصدر أي قرارات بشأن فتح المساجد لتصوير المسلسلات أو البرامج طوال فترة الغلق

القاضي: قرار غلق المساجد مستمر حتى زوال علة الغلق.. ونراجع أهل الاختصاص بشأن مستجدات كل مرحلة





قال المتحدث الرسمي بوزارة الأوقاف الدكتور أحمد القاضي، إن الوزارة لم تصدر أي قرارات بشأن السماح بفتح المساجد لتصوير المسلسلات أو البرامج التليفزيونية طوال فترة الغلق، منوها بأن قرار الأوقاف هو غلق المساجد غلقا تاما، وعدم فتحها سوا في أعمال النظافة أو رفع الآذان مع غلق باب المسجد، حتى لا يختلط الأمر على المصليين في هذا الشأن.

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن موعد إعادة فتح المساجد حتى الآن غير محدد، منوها بأن إعادة فتح المساجد يتطلب زوال علة الغلق وهو انتهاء وجود فيروس كورونا المستجد، وإعلان عدم تسجيل حالات جديدة، منوها بأن الوزارة تتعامل في هذا الملف وفقا لما تتطلبه وتقتضيه ظروف كل مرحلة، والتنسيق مع أهل الاختصاص في هذا الشأن ممثلين في وزارة الصحة للوقوف على مستجدات كل مرحلة.

وأوضح القاضي، أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المخالفين لقرار تعليق الجمع والجماعات بالمساجد، وسيتم تنفيذ كافة العقوبات المحددة والتي تتمثل في فصل وإنهاء الخدمة فورا للمخالفين، وكذلك تقديم بلاغات للنائب العام، ومحاضر شرطة في تجاوزات واختراقات المساجد إن وجدت.

وأشار إلى أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعه يتابع إجراءات تنفيذ قرار غلق المساجد بصورة دائمة، بالإضافة إلى عمل غرفة عمليات الوزارة والتي تعمل بالتنسيق مع مديريات الأوقاف في مختلف المحافظات، ويتم مراجعة التقارير الصادرة عنها بصورة يومية.