البرازيل تفوز بأسواق جديدة لصادراتها الغذائية مع تصاعد أزمة كورونا

منتجات لحوم معروضة لدى قصاب في ولاية ساو باولو البرازيلية في أول أكتوبر 2019. تصوير: اماندا بيروبيلي-رويترز.

قالت وزارة الزراعة البرازيلية في بيان يوم الخميس إن البرازيل دخلت ثماني أسواق جديدة أو توسعت فيها مع محاولة الدول الحيلولة دون نقص محتمل في المواد الغذائية في خضم جائحة كوفيد-19.

وقالت الوزارة إن مصر أذنت لاثنين وأربعين مصنع لحوم بالتصدير إليها، بما في ذلك 27 مصنعا للدجاح و15 مصنعا للحم الأبقار.

أضافت الوزارة أن الصين حدثت قائمة لباعة منتجات الأسماك البرازيليين المرخص لهم ليصبح العدد الإجمالي 108، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 2015.

ووافقت إندونيسيا على حصة استيراد إضافية قدرها 20 ألف طن من لحم الأبقار البرازيلي، بحسب بيان الوزارة.

وقالت وزيرة الزراعة تريزا كريستينا في البيان ”في ضوء الوضع الحالي، فإن بعض القيود الصحية، التي عادة ما تطيل أمد العمليات وتستخدم كعوائق تجارية، يجري تجاوزها.“

وفتحت الكويت سوقها أمام لحم الأبقار البرازيلي، وستبدأ البرازيل أيضا في تصدير البيض المخصب إلى المغرب والإمارات العربية المتحدة، وفقا للبيان.