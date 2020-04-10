قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن صلاة الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية، وهو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية، الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين.

وأكد جمعة في تصريحات له قبل صلاة الجمعة اليوم، أنه سيصلي الجمعة ظهرًا في منزله، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها، موضحًا أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل ، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات.

وشدد على أن يتضمن الأذان، جملتي: "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا .. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" على نحو ما تم في الجمعة الماضية، داعيا الله أن يعجل بتفريج الكرب ورفع البلاء عن البلاد والعباد.