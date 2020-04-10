وزير الصحة الهندي: لن نواجه أسوأ سيناريوهات كورونا

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استبعد وزير الصحة في الهند هارش فاردهان احتمالية أن تواجه البلاد "أسوأ سيناريوهات" كورونا المستجد "كوفيد 19" بسبب الخطوات المختلفة التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الجمعة عن خطاب وزير الصحة في مؤتمر عبر الإنترنت لجامعة بينيت حول فيروس كورونا، قوله "إن الحكومة تمكنت من إبطاء انتشار الفيروس باتباع استراتيجية متعددة الجوانب".

وأضاف أن إجراءات مثل الفحص النشط ومراقبة المجتمع وتعزيز قدرات العاملين في مجال الصحة الاجتماعية وتحديث البنية التحتية الصحية الهند ساعدت على تقليل معدل الإصابة.