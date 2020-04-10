أزمة كورونا تحفز وزير الاقتصاد الألماني على حمل الأثقال

في ظل أزمة جائحة كورونا التي تتطلب عدم الخروج من المنزل، إلا في الضرورة القصوى، صار متاحا لدى وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير وقت فراغ أطول من ذي قبل، ما دفعه إلى العودة لهوايته القديمة.

وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية المقرر صدورها غدا السبت: "يوجد في المنزل منذ فترة طويلة أثقال يدوية لم أحركها إلا نادرا... بسبب تأثيرات الأزمة عاودت استخدامها مجددا وتبين لي أنه يمكن لشخص في سني وفي هيئتي أن يمارس (كمال الأجسام)".

وذكر ألتماير أنه يمارس الكثير من عمله حاليا عبر المؤتمرات الهاتفية، ما أتاح له وقت فراغ مجددا، وقال: "إنها تجربة جديدة تماما بالنسبة لي أن أكون متواجدا في المنزل مساء على نحو مبكر، لأن المواعيد المسائية المعتادة لم تعد ممكنة بسبب الأزمة"، مضيفا أنه يستغل أوقات الفراغ أيضا في ركوب الدراجة والقراءة والتأمل.