تقرير: قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية تسحب عناصرها من النقاط الحدودية مع تونس

أعلن ما يسمى بالمجلس العسكري بمدينة نالوت الليبية، التابع لقوات حكومة الوفاق، أنه سحب جميع كتائبه وسراياه من كافة النقاط الحدودية والتمركزات والدوريات الأمنية "والممتدة لمسافة 450 كيلو مترا، والواقعة على الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس وإرجاعها إلى داخل مدينة نالوت."

وقال المجلس في بيان نقله موقع وكالة"نوفا" الإيطالية اليوم الجمعة، إن قراره يأتي "لعدم تلقيه الدعم اللازم من الجهات المسؤولة في الدولة، رغم إجرائه مراسلات عده مع رئاسة الأركان العامة، ووزارتي الدفاع والداخلية، ومصلحة الجمارك،" لافتًا إلى أن "تلك المراسلات لم تجد آذانا صاغية."

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن اقترابه من السيطرة على الحدود الليبية مع تونس بعد أن دخلت وحداته منطقة أبوكماش والعسة ورقدالين، مضيفا أن المفاوضات لا زالت جارية مع المجموعات المسلحة بالمنطقة لتسليم النقاط الحدودية بشكل سلمي بين الطرفين، بحسب وكالة نوفا.