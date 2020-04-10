حماس تعتقل نشطاء عقب اجتماع على الإنترنت مع إسرائيليين

اعتقلت قوات الأمن التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة مجموعة من النشطاء الفلسطينيين للاشتباه في تورطهم في خيانة، طبقا لما أكدته مصادر في غزة اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، أنه تم اتهام المجموعة التي تضم نشطاء مناهضين للحرب بعقد مؤتمر على الإنترنت مع إسرائيليين، وهو حدث تم الإعلان عنه سابقا على موقع "فيسبوك".

وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان إن المشاركة في أي نشاط أو اتصال مع الاحتلال الإسرائيلي، تحت أي غطاء هو جريمة يعاقب عليها القانون وخيانة للشعب الفلسطيني وتضحياته.