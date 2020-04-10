اقتصاديون يتوقعون تعافي اقتصاد أمريكا خلال فترة طويلة بعد ارتفاع معدلات البطالة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تعاني الولايات المتحدة من أكبر انكماش لها على الإطلاق، خلال ربع العام الجاري، وأن يرتفع معدل البطالة إلى مستوى قياسي كالذي شهدته البلاد بعد الكساد الكبير، يتبعه انتعاش سيكون معتدلا وممتدا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

وسينخفض إجمالي الناتج المحلي سريعا بنسبة 25% على أساس سنوي من أبريل حتى يونيو بعد تسجيل تراجع أقل في الربع الأول وسيصل معدل البطالة إلى 6ر12%، وهو أعلى مستوى منذ أربعينيات القرن الماضي، وفقًا لمتوسط ​​التوقعات في الدراسة الشهرية التي تجريها مؤسسة بلومبرج عبر استطلاع آراء 69 خبيرا اقتصاديا.

ويعد هذا أمرا محبطا بالنظر إلى جهود الإغاثة المالية الحكومية الضخمة وإجراءات مجلس الاحتياط الاتحادي التي تهدف إلى دعم النظام المالي، في الوقت الذي يحث فيه خبراء الصحة على التباعد الاجتماعي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في أمريكا.

ويبدو من المرجح أن يُنظر إلى هذا الانكماش باعتباره الركود الأول منذ 2007-2009، بحسب المكتب الأمريكي الوطني للبحوث الاقتصادية.

وسيشهد النصف الثاني من العام استئناف النمو، وفقا للدراسة، إلا أن خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن فرصة حدوث التعافي محدودة، ومن المتوقع أن يُبقي بنك الاحتياط الاتحادي على أسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى النصف الأول من عام 2022.