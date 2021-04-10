الصعيد المحطة الاولي لـ الأهلي تمكين في تقديم خدماتها من خلال أول باقة لفروعها

بدأت شركة “ الأهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر” في تقديم خدماتها بأول باقة من فروعها والتي انطلقت من صعيد مصر،ضمن استراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري في دعم الشمول المالي، والاستفادة من الامكانات الفنية والبنية التكنولوجية القوية التي يمتلكها البنك الاهلي المصري ويطورها باستثمارات ضخمة لتحقيق استراتيجيتها حسب بيان للبنك حصلت "الشروق"علي نسخة منه.



من جانبها قالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري ورئيس مجلس إدارة منصة الأهلي تمكين للمدفوعات أن الشركة تستهدف تقديم الخدمات الى فئات العملاء المستهدفة من اصحاب المشروعات متناهية الصغر بمختلف انواعها سعيا لتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين.

وأشارت الباز الى ان شركة الاهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر حرصت على ان تبدأ في تقديم خدماتها كمرحلة أولى من خلال 8 فروع بمحافظات الصعيد، في ضوء انها من المحافظات غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي، سعيا لتوفير الخدمات التي يحتاجها ابناء تلك المنطقة، مؤكدة على ان منصة "الأهلي تمكين" تخطط خلال السنوات الثلاث القادمة للاستحواذ على عدد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات غير المصرفية ودمجها في المنصة الحالية لإتاحة أكبر عدد من الخدمات لعملائها سعيا لأن تكون منصة " الأهلي تمكين" واحدة من كبرى الشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية التابعة للبنك الأهلي المصري.

استحوذت منصة الاهلي تمكين للمدفوعات على حصة حاكمة من شركة " ممكن " لتصبح شركة " الاهلي ممكن للمدفوعات الالكترونية" كما اسست المنصة شركة 'الاهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر'

واضاف كريم سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال ورئيس مجلس إدارة شركة الاهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر أن فروع الشركة تم تزويدها بأحدث الاساليب التكنولوجية وبأفضل الكوادر المدربة بحيث تستطيع تقديم حلول لتمكين الافراد والشركات من الحصول على الخدمات المالية بأقصر وأسهل السبل، وفي أسرع التوقيتات، مؤكدا على ان فرق العمل بالشركة تتولى دراسة احتياجات العملاء بدقة حتى تتمكن من تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط تحقيقا للاستفادة القصوى من التمويل بما ينعكس على نجاح المشروع، وهو ما يحقق مستهدفات الشركة في دعم الاقتصاد القومي والذي يؤدي بدوره الى تحقيق معدلات النمو المطلوبة من خلال ايضا توسيع فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لجميع فئات المجتمع وهو أحد مستهدفات التنمية التي تسعى لها الدولة.

ومن جانبه صرح مجدي موسى العضو المنتدب لشركة " الأهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر " أن باكورة فروع الشركة يتم افتتاحها في محافظات الوجه القبلي في بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان؛ ومن المخطط الوصول الى 50 فرعا بنهاية العام الحالي و١٥٠ خلال ٣ سنوات ليصل عملاء الشركة الى ما يزيد عن 300 ألف عميل سعيا لتمويل العملاء في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية التي من شأنها توفير احتياجات المجتمعات المحلية بموارد وسواعد أبناء مصر مع تنمية المهارات والكفاءات البشرية لتلك المجتمعات.