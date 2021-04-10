 قيرغيزستان تسجل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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قيرغيزستان تسجل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: السبت 10 أبريل 2021 - 11:12 ص | آخر تحديث: السبت 10 أبريل 2021 - 11:12 ص
سجلت قيرغيزستان، اليوم السبت، 208 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 90 ألفا و19 حالة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) - وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 105 حالات شفاء من المرض؛ مما رفع إجمالي المتعافين إلى 85 ألفا و824 حالة.. فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة من جراء المرض؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1519 حالة.

وأضاف المركز أن 833 مريضاً بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 193 في حالة حرجة.. مشيرا إلى أن 849 شخصاً في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للوباء.

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