بلومبرج: شركة بطاريات فورد وفولكسفاجن تتوصل لاتفاق لتجنب حظر الاستيراد

توصلت شركة كورية جنوبية توّرد بطاريات السيارات الكهربائية إلى الولايات المتحدة لشركة فورد موتور وفولكسفاجن ، إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع منافستها الرئيسية ، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن مصادر مطلعة لم تسمها .

وبحسب الوكالة، تتفادى الخطوة التي تم اتخاذها اليوم السبت حظر استيراد لمدة 10 سنوات على منتجات شركة "إس كي إنوفيشن"، وتحمي آلاف الوظائف في ولاية جورجيا ذات الأهمية السياسية.

ولم تعلق الشركتان بعد.

وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية أصدرت حظر الاستيراد في 10 شباط/فبراير بناء على ما وصفته بالجهود "غير العادية" التي بذلتها شركة "إس كي إنوفيشن" لتبديد الأدلة في قضية الأسرار التجارية التي رفعتها وحدة إنتاج البطاريات "إل جي إنيرجي سوليوشن" التابعة لشركة إل جي تشيم، المنافسة في كوريا الجنوبية.

واقتطعت لجنة التجارة الدولية الأمريكية وقتا للسماح لـ "إس كي إنوفيشن" باستيراد مكونات للبطاريات لتجميعها في جورجيا لسيارات شركتي فورد وفولكسفاجن.

وكان من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 11 أبريل، إلا إذا ألغاه الرئيس جو بايدن لأسباب تتعلق بالسياسة العامة. ودفع المسؤولون الحكوميون في كوريا الجنوبية وإدارة بايدن الشركتين للتوصل إلى اتفاق بدلا من ذلك.

ودفعت القضية إلى بذل جهد غير عادي للضغط على إدارة بايدن ، مع اجتماعات شبه يومية على مدار الأسابيع الماضية شارك فيها مسؤولون من عشرات الوكالات الحكومية والمسؤولين من كل من الشركتين وشركات صناعة السيارات ، بالإضافة إلى سياسيين من جورجيا.