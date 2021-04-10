التحالف العربي يعلن تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم السبت،اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه المملكة وذلك بعد ساعات من إحباط هجوم أخر بصاروخ باليستي.

وقال التحالف في بيان اليوم إن "الطائرة اعترضت ودمرت أثناء وجودها بالأجواء اليمنية".

وأضاف البيان أن "محاولات الميليشيات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ممنهجة ومتعمدة".

وأكد البيان أن "التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف أعلن فجر اليوم اعتراض صاروخ باليستي حوثي في جازان، جنوب غرب المملكة، فيما اعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوب غرب السعودية.

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، وهو ما تصاعد في مؤخراً بشكل لافت.