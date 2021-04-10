ازدحام مروري بطريق أجا المنصورة بعد انقلاب مقطورة

شهد طريق (أجا - المنصورة) أمام قرية منية سندوب ازدحامًا مروريًا بعد انقلاب مقطورة سيارة نقل محملة بالزلط على الطريق.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا

لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب مقطورة سيارة نقل محملة بالزلط على طريق (أجا -المنصورة) أمام قرية "منية سندوب"، دائرة المركز.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية "قسم الإنقاذ البري"، وإدارة المرور إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم ( دي أ 4531 نقل / دا ق 4521 مقطورة "محملة بكمية من الزلط")، قيادة المدعو "عرفات حسن السيد خليفة " 55 سنة، سائق، ومقيم قرية "نوسا الغيط"، دائرة مركز أجا بإتجاه المنصورة، انفجر الإطار الخلفي الأيسر للمقطورة، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، وسقوط حمولتها ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات تم رفع المقطورة وتسيير الحركة المرورية بسؤال قائد السيارة أيد مضمون الفحص

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/3759 إدارى مركز المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.