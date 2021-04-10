عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد إطلاق أعيرة المدفعية البريطانية في أنحاء المملكة المتحدة تكريما للأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، الذي وافته المنية في قلعة وندسور، أمس الجمعة، عن عمر 99 عامًا.



وأطلقت مدفعية الجيش البريطاني في عموم المملكة المتحدة وجبل طارق ومدن أخرى خارج بريطانيا ومن السفن الحربية في البحر عشرات الطلقات تحية لروح زوج الملكة الأمير الراحل فيليب، دوق إدنبره.



كما أطلقت المدفعية 41 طلقة تحية للفقيد بواقع طلقة واحدة كل دقيقة اعتباراً من منتصف النهار بالتوقيت الصيفي في مدن من بينها لندن وإدنبره وكارديف وبلفاست.



وأعلنت السفن التابعة للبحرية الملكية في البحر، ومن بينها السفينة دايموند والسفينة مونتروز، عن إطلاق طلقات المدفعية تكريماً للدوق، الذي خدم كضابط في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية وحمل لقب لورد أدميرال.



