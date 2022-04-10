ستولتنبرج: الناتو مستعد لنشر قوات عسكرية متكاملة للدفاع عن الحدود

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج لصحيفة "تليجراف" البريطانية الصادرة اليوم الأحد إن القادة العسكريين للحلف يضعون خططا لنشر قوات عسكرية متكاملة دائمة على الحدود الشرقية للحلف، والتي ستكون قادرة على مواجهة جيش محتل.

تابع ستولتنبرج في حواره للصحيفة إن التحالف "في خضم تحول جوهري للغاية" سيعكس "التبعات طويلة المدى" لأفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف قائد الناتو "بغض النظر عن متى وكيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا، فقد كان للحرب بالفعل عواقب طويلة المدى على أمننا. الناتو يحتاج إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد. وهذا بالضبط ما نقوم به".

وتابع ستولتنبرج للصحيفة "علينا أن نضمن استمرار قدرتنا على حماية جميع حلفاء الناتو والدفاع عنهم، في ظل عالم أكثر خطورة".

وأشار ستولتنبرج إن إعادة تمركز قوات الحلف يجب أن تكون مصحوبة بزيادة في الإنفاق على الدفاع الوطني من قبل أعضاء الناتو، مشيرا في هذا الصدد إلى تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بزيادة إنفاق ألمانيا على الدفاع من 5ر1 % إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال للصحيفة: "بالنظر إلى حجم الاقتصاد الألماني، فإن هذا سيحدث فرقا كبيرا أيضا في إجمالي الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو".