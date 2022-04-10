كيف يؤذي النظام الغذائي الغني بالملح والبروتين كليتيك؟





الكلى هي أحد الأعضاء الحيوية في الجسم، والتي تعمل عن طريق تصفية المياه والفضلات وتحقيق التوازن بين المعادن والعناصر الغذائية في الدم، وتساعد أيضا في التحكم في ضغط الدم وتنظيم إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحديد الصحة العامة للعظام.



ووفقا لدراسة أجريت في الاتحاد الدولي لمؤسسات الكلى (IFKF) فإن 1 من كل 10 أشخاص على مستوى العالم يتأثرون بأمراض الكلى، وذلك نتيجة تناول الأملاح الزائدة.



موقع "مايو كلينك" نشر مجموعة من المعلومات حول كيف يؤذي النظام الغذائي الغني بالملح والبروتين الكلي؟



* كيف تنظم الكلى جسم الإنسان؟



بصرف النظر عن الحقيقة المعروفة بأن الكلى تزيل الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، هناك عدد من الوظائف الأخرى التي تؤديها هذه الأعضاء معًا، حيث تزيل الكلي أيضًا الأحماض التي تفرزها خلايا الجسم وتحافظ على توازن صحي للماء والأملاح والمعادن، مثل الصوديوم والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم في الدم.



وتتحكم الكلى أيضا في ضغط الدم وتنظم تكوين خلايا الدم الحمراء وتحافظ على قوة العظام، وتتكون الكلى من النيفرون والكبيبة والنبيبات، حيث تقوم الكبيبة بتصفية الدم، بينما تحافظ النُبيبة على المواد الأساسية المطلوبة وتزيل الفضلات من الجسم.



*ما هي أمراض الكلى؟



أمراض الكلى الشائعة هي أمراض الكلى المزمنة الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، وحصى الكلى التي تتكون عندما تتبلور المعادن في الدم في الكلى، والتهاب كبيبات الكلى، ومرض الكلى المتعدد الكيسات، حيث تنمو الأكياس في الكلى والتهابات المسالك البولية التي هي عدوى بكتيرية في الجهاز البولي وهي شائعة عند الإناث.



* ما العلامات المبكرة لأمراض الكلى؟



العلامات الشائعة لأمراض الكلى هي صعوبة النوم، وجفاف الجلد وحكة، والحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان، ودم في البول، والخمول، والانتفاخ حول العينين والبول الرغوي.



قال الدكتور هاريش باتيل، استشاري أمراض الكلى وطبيب الزرع: "يُلاحظ تورم الساقين والكاحلين، وانخفاض كمية البول، وضعف الشهية، وتشنجات العضلات بشكل شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من خلل في وظائف الكلى.



*كيف يمكن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى؟



لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى يحتاج المرء إلى التحكم في ارتفاع ضغط الدم، والتحكم في نسبة السكر في الدم، وتجنب التدخين، والحفاظ على وزن صحي، وشرب كمية كافية من الماء، واعتماد خيارات غذائية صحية، وتناول الأدوية على النحو الذي يحدده الطبيب، ولكن يجب توخي الحذر عند استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، وممارسة الرياضة بانتظام.



*كيف يساعد النظام الغذائي في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى؟



أكدت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي سليم يمكن أن يساعد في التخفيف من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى، وذلك لأن النظام الغذائي منخفض الصوديوم يقلل من الضغط على وظائف الكلى، وبالتالي يمنح العضو مزيدًا من الوقت للشفاء ويبطئ تقدم المرض.



ويوصى أيضا باتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الألياف والمعادن والفيتامينات وأوميجا 3.



* هل هناك علاقة بين مرض كوفيد و صحة الكلى؟



نعم، هناك ارتباط بين مرض الكورونا وأثره على صحة الكلى، حيث قال العديد من الباحثين إن مرض الكلى هو علامة على شدة الإصابة بفيروس كورونا، ووجدت دراسة أن خطر الإصابة بأمراض الكلى يرتفع بمقدار الضعف تقريبًا في حالة مرضى كورونا مقارنة بالمرضى غير المصابين.



* من هم الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل الكلى؟



يمكن أن يؤدي التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري إلى أمراض الكلى، وأثبتت الدراسات أيضا أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالمتلازمة الكلوية بمرتين من النساء، حيث أن المرضى الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم معرضون لخطر أكبر لأن هذه هي عوامل الخطر الرئيسية لأمراض الكلى.