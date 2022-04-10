السفير الأوكراني بألمانيا يدين تلطيخ جدران نصب تذكاري سوفيتي في برلين

أدان السفير الأوكراني في ألمانيا، أندريه ميلنيك، تطليخ نصب تذكاري سوفيتي في منطقة تريبتوف بالعاصمة برلين بكتابات مناهضة لروسيا.

وقال ميلنيك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنني أدين صراحة مثل هذه الكتابات على الجدران، حتى وإذا صحت بعض الشعارات بها بأن أياد روسية ملطخة بدماء أوكرانية في هذه الحرب".

وتابع السفير الأوكراني: "أعتقد أن ذلك كان استفزازا متعمدا للإضرار بسمعة أوكرانيا أيضا"، ودعا ميلنيك وزيرة الداخلية المحلية ببرلين، إيريس شبرانجر، والشرطة هناك للقيام بكل شيء من أجل محاسبة المذنبين وحماية النصب التذكارية في تريبتوف وحديقة الحيوان ببرلين من أي أعمال تخريب".

يذكر أن شرطة برلين أكدت الخميس الماضي واقعة التلطيخ بكتابات على جدران النصب.

وبحسب تقارير إخبارية، كانت بعض هذه الكتابات تقول "الموت لكل الروس"، "الدم الأوكراني بأيد روسية"، "بوتين= ستالين".

يذكر أنه تم إقامة النصب التذكاري في تريبتوف في الفترة بين 1946 و1949 من أجل التذكير بجنود الجيش الأحمر –الذي يندرج بينهم روس وأوكرانيون- الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية. ويضم المعلم التذكاري نحو سبعة آلاف مقبرة لجنود.

وقال السفير الأوكراني، إن النصب التذكاري يعد "مقدسا بالنسبة لنا نحن الأوكرانيون"، مضيفا أن " أكثر من 3 ملايين جندي أوكراني" سقطوا في الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن السفارة الروسية في برلين أدانت أيضا هذه الكتابات يوم الخميس الماضي، وجاء في بيان صدر من السفارة: "هناك سخط عارم تجاه هذا التخريب السافر".