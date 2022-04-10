اتحاد الكرة يبحث مصير كيروش وموقف النسخة الماضية من كأس مصر

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد، لمناقشة العديد من الملفات الجاري العمل عليها في الوقت الحالي، ويأتي على رأسها مصير الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، لـ "الشروق"، أن جلسة اليوم ستشهد خروج المجلس بالموافقة النهائية على استمرار كيروش على رأس القيادة الفنية للفراعنة خلال الفترة المقبلة، مع إعطاءه كافة الصلاحيات لاختيار الجهاز المعاون له.

وأضاف المصدر، أن اجتماع اليوم سيحضره كلا من جمال علام وخالد الدرندلي وعامر حسين وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وحلمي مشهور، والمدير التنفيذي للاتحاد وليد العطار.

وشدد المصدر، على أن المجلس سيناقش كل المقترحات الخاصة بتطوير مسابقة الدوري المصري، والتي عرضت على رابطة الأندية من جهة آخرى خلال الفترة الماضية.

وأوضح، من المنتظر أن يحسم اتحاد الكرة موقف كأس مصر في نسخته الماضية، بشأن استكمال مرة أخرى بعد المحاولات الكثيرة من أجل إلغاءه والتي فشلت جميعها.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، والتي سيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرعتها خلال شهر أبريل الحالي.