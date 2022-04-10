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التموين: توريد 6.6 مليون طن قصب سكر حتى الآن

وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 12:45 م | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 12:45 م

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 6 ملايين و649 ألف طن قصب سكر أنتجت نحو 708 آلاف و949 طن سكر حتى الآن.

ووجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي -في بيان اليوم الأحد- شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

يُشار إلى أن موسم توريد قصب السكر قد بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874 ألفًا و851 طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات، مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.


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