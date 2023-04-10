نائبة عراقية: بلادنا لم تستأنف بعد تصدير نفط كردستان عبر تركيا

صرحت نائبة في البرلمان العراقي، عضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، بأن العراق لم يستأنف بعد تصدير النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان عبر خط أنابيب داخل الأراضي التركية باتجاه ميناء جيهان التركي.

وقالت النائبة سهيلة السلطاني عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح" الحكومية، الصادرة اليوم الاثنين، إن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق حول تصدير النفط العراقي المنتج في حقول كردستان الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي في بغداد لم يدخل حيز التطبيق لأسباب تتعلق بإجراءات وقرارات من الحكومة العراقية.

وكانت وزارة النفط في الحكومة الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، قد وقعتا في الرابع من الشهر الحالي على اتفاق مؤقت يقضي بتصدير كميات النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقية التركية من ميناء جيهان التركي بإشراف شركة تسويق النفط العراقية "سومو".