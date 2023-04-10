ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

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تصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة اليوم الاثنين وتواجد الإسباني كارلوس ألكاراز إلى المركز الثاني.

وفشل ألكاراز في التتويج ببطولة ميامي للأستاذة حيث خسر في الدور قبل النهائي أمام الإيطالي جانيك سينر 6 / 7 (4 / 7) و6 / 4 و6 / 2.

وكان الروسي كاران خاشانوف هو أكثر اللاعبين تقدما في المراكز في أول عشرين مركزا حيث صعد 5 مراكز ليحتل المركز الحادي عشر في التصنف.

وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة اليوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2023 كما يلي :

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 7160 نقطة

الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 6780 نقطة

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الثالث برصيد 5770 نقطة

الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الرابع برصيد 5150 نقطة

النرويجي كاسبر رود في المركز الخامس برصيد 5005 نقطة

الروسي أندريه روبليف في المركز السادس برصيد 3470 نقطة

الكندي فيليكس أوجه أليازيمي في المركز السابع برصيد 3450 نقطة

الدنماركي هولجر رون في المركز الثامن برصيد 3370 نقطة

الإيطالي جانيك سينر في المركز التاسع برصيد 3345 نقطة

الأمريكي تايلور فريتز في المركز العاشر برصيد 3056 نقطة.