قصر باكنجهام يكشف بعض تفاصيل تتويج الملك تشارلز وزوجته كاميلا

يتابع البريطانيون حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، يوم 6 مايو المقبل، حيث إن الملايين لم تتح لهم من قبل حضور مثل هذه المناسبة منذ تتويج الملكة إليزابيث الثانية في منتصف القرن الماضي.

ووفقاً لبيان صادر عن قصر باكنجهام، فإن الملك تشارلز والملكة كاميلا سيركبان العربة الملكية "جولد ستيت" التي تبلغ من العمر 260 عاما، في طريق العودة حيث يكسران التقاليد، وقرر الملك والملكة القيام برحلة بطول 1.3 ميل- تُعرف باسم موكب الملك- من قصر باكنجهام في عربة "دياموند جوبيلي" الأكثر حداثة وراحة.

وسيشاهد الملايين الاحتفالات في جميع أنحاء المملكة المتحدة- ومعظمهم لم يشهد تتويجًا ملكيًا- في عطلة البنوك يوم الاثنين، 6 مايو، حيث من المتوقع إقامة الآلاف من الحفلات في الشوارع، وسيبدأ التتويج في الساعة 11 صباحًا.

من المفهوم أن الطريق قد تم اختياره لأسباب عملية، كونه رحلة مألوفة مجربة ومختبرة للعديد من المناسبات الملكية.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام: "العربات المختارة تعكس موكبًا أصغر للدير والموكب الأكبر الذي يعود إلى قصر باكنجهام، لقد كان الاختيار الشخصي لأصحاب الجلالة".

كما تم تأكيد المجموعة التي لا تقدر بثمن من جواهر التاج- والتي سيتم استخدامها أثناء التتويج في الدير.

وستشمل المجموعة اثنين من الصولجانات، وخمسة سيوف رمزية، وخاتم الملك، وصولجان الملك مع الصليب.

وسيتم تتويج كاميلا، كما أُعلن سابقًا، بتاج الملكة ماري المعدل، لكنها ستحمل أيضًا عصا الملكة.

كما أعلن سابقًا، سيتم تتويج تشارلز بتاج "سانت إدوارد" من القرن السابع عشر، والذي تم تغيير حجمه ليناسب مقاس رأس الملك الجديد.