المفتي: لو تحايل الموظف على أخذ إجازات معينة من أجل الاعتكاف فإنه بذلك يخالف ربه

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على سؤال ورد إليه مفاده: «آخذ إجازة 10 أيام من العمل حتى أعتكف في المسجد فهل عليَّ ذنب؟».



وقال خلال تقديمه لبرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين: «لو كان العمل يسمح بذلك - وفق اللوائح والأنظمة والقوانين الموجودة - ولا يتأثر العمل بذلك، فالأمر يرجع إلى تقدير رئيس العمل».



وأضاف: «حتى في إطار الإجازات الاعتيادية التي تؤخذ وفق القانون وفيها مرونة، تكون خاضعة في تقديرها إلى رئيس العمل وتقدير المصلحة، ومن يقدر ذلك مسئول أمام الله، إن كان العمل سيتأثر فلا يسمح لهذا الإنسان ولا إثم على رئيس العمل بعدم السماح، ولا إثم على الموظف».



واستطرد: «لو الموظف يعلم أن عمله يتأثر، ومع ذلك افتعل وتحايل على أخذ إجازات معينة؛ من أجل الاعتكاف وصلاة التراويح والتهجد وأي عبادة من العبادات، فإنه في هذه الحالة يكون قد خالف ربه عز وجل؛ لأنه قدم ما هو دون الأولى على الأولى».



واختتم: «الأولى أن يعمل ويصوم، وبقية العبادات ما عدا تلك الفرائض في مقام النوافل وتطوعات، ولا يقدم تطوع ولا نفل على فريضة أو واجب».





