رئيس الاتحاد المصري للشطرنج: نبذل جهودا كبيرة لتقدم اللعبة وانتشارها

أكد الدكتور هشام الجندي، رئيس الاتحاد المصري للعبة الشطرنج، أن هناك جهودا كبيرة تُبذل من أجل تقدم اللعبة وانتشارها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى إنشاء أكاديميات عديدة في إطار السعي لتوسعة نشاط اللعبة، مبديًا أمله تخصيص وزارة التربية والتعليم حصصا للعبة في المدارس، وكذلك وزارة الشباب والرياضة في مراكز الشباب.

جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته منطقة الغربية للعبة الشطرنج، لتكريم عدد من الحكام الدوليين وأبطال اللعبة بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة وعدد من اللاعبين والمدربين.

وأثنى "الجندي" على النشاط المكثف الذي تشهده منطقة الغربية للشطرنج في الفترة الأخيرة، حيث شهدت إقامة العديد من الفعاليات والمسابقات بالتنسيق مع مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، في إطار السعي لنشر اللعبة على مستوى الطلاب والشباب.

وقال محمد خلاف، رئيس منطقة الغربية للعبة الشطرنج، أن المنطقة أطلقت مبادرة ليكون عام 2023 هو عام الشطرنج، في إطار السعي لنشر اللعبة على أوسع نطاق، مع العمل على اكتشاف المواهب في اللعبة وتنمية قدراتهم من خلال تنظيم العديد من المسابقات والفعاليات، لا سيما وأن مدينة طنطا تحظى باحتلال أحد أبنائها مرتبة كبيرة على مستوى العالم في اللعبة وهو الدكتور باسم سمير أمين، أول مصري وعربي وأفريقي، يحصل على لقب السوبر جراند ماستر، أعلى ألقاب الشطرنج في العالم، وكذلك أول مصري وعربي وأفريقي يدخل تصنيف أفضل 100 لاعب في الشطرنج.

فيما أكد يسري الديب، دعمه المتواصل لمنطقة الغربية للعبة الشطرنج، معربا عن سعيه لترتيب إقامة بطولة كبيرة في الغربية، لاسيما أن مثل هذه البطولات غير مرهقة، وسيتم عقد لقاء مع وزير الشباب والرياضة عقب العيد للتجهيز لإقامة بطولة كبيرة لوضع مدينة طنطا على الخريطة العالمية؛ خاصة أن هناك نماذج مشرفة كثيرة حققت نتائج عالمية مختلفة.

فيما أبدى الدكتور سمير أمين، والد الدكتور باسم سمير، بطل جراند ماستر في لعبة الشطرنج، سعادته لهذا النشاط المكثف لمنطقة الغربية، مؤكدا الحاجة إلى مدرب أجنبي لتحقيق نتائج عالمية جيدة.

كما أكد الدكتور باسم سمير، الحاصل على سوبر جراند ماستر، أن السعي للنجاح يلزمه صبر وطموح كبير لكي يصل الشخص لتحقيق ما يريد، موجها الشكر للاتحاد المصري للشطرنج ومنطقة الغربية ومديرية الشباب والرياضة على جهودها المشتركة سعيا لانتشار اللعبة.