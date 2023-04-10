إصابة سيدتين في حادث تصادم بالشرقية

أصيبت سيدتان بكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة بهما في الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة مدينة بنها، وتم نقل المصابتين إلى مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح بوصول سيدتين مصابتين، السيدة الأولى مصابة بكسر مضاعف في القدم اليسرى، والسيدة الثانية مصابة بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابة السيدتين إثر وقوع حادث تصادم سيارة بهما في الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة بنها، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.