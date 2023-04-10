سيل متوسط الحدة يضرب طريق دهب - نويبع بجنوب سيناء

تعرض طريق دهب - نويبع بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين؛ لحدوث سيل متوسط الحدة نتيجة لسقوط أمطار، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بحدوث سيول ببعض المناطق بسيناء.

وقال المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بجنوب سيناء، إن منطقة المطلع اليهودي الواقعة على طريق دهب نويبع تعرضت اليوم لسيل متوسط الحدة، ويسير السيل في المجرى المخصص له، ويصب في البحيرات الصناعية التي جرى إقامتها ضمن مشروع حماية مدن نويبع ودهب من أخطار السيول.

وأكد مدير إدارة المياه الجوفية في تصريح اليوم، أن السيل لم يؤثر على حركة المرور، ولم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، مؤكدًا أنه جرى تشكيل لجنة لمتابعة السيل، وحصر كميات المياه التي سيجري تخزينها في البحيرات الصناعية، لاستخدامها في أغراض الزراعة.

وأوضح أنه جاري حصر مياه السيول التي تعرض لها وادي "ميعر" اليوم، مشيرًا إلى أن مياه سيول وادي "ميعر" ملئت السدود الصناعية، وتتجه نحو البحيرات لافتًا إلى أن هذه المياه تسهم في زيادة منسوب المياه الجوفية بالمحافظة، إضافة إلى استخدامها في أغراض الزراعة، لذا تعد السيول مصدر للنماء والخير بالنسبة لسكان الوديان والتجمعات البدوية.

وضربت مدن محافظة جنوب سيناء اليوم، رياح شديدة تجاوزت سرعتها الـ30 كيلو مترا في الساعة، محملة بالأتربة والرمال الخفيفة، وأصدرت المحافظة بيانًا حذرت فيه مرتادي الطرق الدولية بتوخي الحذر والحيطة والتأني في قيادة السيارات؛ نتيجة لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالرمال، ونسبة الرؤية التي لا تتعدي الـ100متر، مع وجود تراكمات للرمال علي جانبي الطرق ببعض المناطق، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية والداخلية للحد من السرعة؛ حرصا على سلامة مرتادي الطرق.