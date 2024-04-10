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مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم بسكين جنوب غرب فرنسا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 11:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 11:18 م

أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن الشرطة مساء اليوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر هجوم بسكين في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد.

وذكرت قناة "بي أف أم تي في" أن "المهاجم فر من مكان الحادث، لكنه قتل بعد ملاحقته من قبل الشرطة" بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية" الروسية.

وأوضحت الشرطة أن "الهجوم بالسكين وقع في حدود الساعة 7.50 مساء على ضفاف نهر جارون"، موضحة أن "حالة المصاب خطيرة كما أن التحقيق لكشف ملابسات الحادث جارية".

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا مقطعا مصورا للحظة إطلاق أحد أفراد الشرطة النار على الرجل الهارب.

وأظهر مقطع الفيديو، الشرطة الفرنسية تطلق النار على الرجل الهارب لتسقطه أرضا جثة هامدة. وفق القناة الروسية.


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