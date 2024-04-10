تشييع جنازة 4 شباب بينهم 3 أشقاء سقطوا في بئر صرف صحي بالفيوم

شيع الآلاف من أهالي قرية سنرو بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم فجر اليوم، جنازة 4 أشخاص بينهم ثلاث أشقاء ، الذين لقوا مصرعهم إثر سقوطهم في بئر صرف أمس، واتشحت القرية بالسواد والحزن، على فقدان 4 شباب من أبنائها وسادت حالة من الحزن بين الأهالي حزناً علي فقدان ذويهم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة أبشواي يفيد بمصرع أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء داخل إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي، بقرية سنرو التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة إلى مكان الواقعة برئاسة الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، وتبين سقوط أربعة أشخاص وانتشالهم من داخل بالوعة صرف صحي بالقرية عندما سقط واحد تلو الآخر بعد فشل محاولتهم إنقاذ بعضهم.

وتبين مصرع كلا من محمد سلامة نصر، وشقيقه سعيد سلامة نصر، وشقيقهم الثالث وائل سلامة نصر، والرابع جار لهم بالمنزل، وانتشلت الأجهزة الأمنية الجثث الأربعة، وتم نقلهم إلي مشرحة مستشفى المركز الطبي بسنرو تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.