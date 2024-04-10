إصابة 4 فلسطينيين برصاص مستوطنين شرق رام الله

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الأربعاء، في هجوم شنه مستعمرون على قرية برقة شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها، إن "طواقمها نقلت ثلاث إصابات بالرصاص الحي، بالإضافة إلى طفل/ 15 عاما/ أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، جراء هجوم المستعمرين على القرية".

وأفادت مصادر محلية بأن "أكثر من 30 مستعمرًا هاجموا القرية وشرعوا بإطلاق الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بينهم طفل بالرصاص".

وأضافت المصادر أن "المستعمرين أحرقوا حظيرة للأغنام "بركس" خلال هجومهم على القرية".