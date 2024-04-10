 إصابة 4 فلسطينيين برصاص مستوطنين شرق رام الله - بوابة الشروق
الأربعاء 10 أبريل 2024 3:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابة 4 فلسطينيين برصاص مستوطنين شرق رام الله

رام الله - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 2:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 2:54 م

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الأربعاء، في هجوم شنه مستعمرون على قرية برقة شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها، إن "طواقمها نقلت ثلاث إصابات بالرصاص الحي، بالإضافة إلى طفل/ 15 عاما/ أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، جراء هجوم المستعمرين على القرية".

وأفادت مصادر محلية بأن "أكثر من 30 مستعمرًا هاجموا القرية وشرعوا بإطلاق الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بينهم طفل بالرصاص".

وأضافت المصادر أن "المستعمرين أحرقوا حظيرة للأغنام "بركس" خلال هجومهم على القرية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك