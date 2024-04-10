كشف الفنان جورج وسوف، عن أنه يعيش وحيدا في العاصمة اللبنانية بيروت.
ووصف خلال بودكاست «Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة، المذاع عبر شاشة «MBC1»، مساء الثلاثاء، حياة الوحدة بأنها «جميلة»، مؤكدا أنه لا ينكر وجود أصدقائه وأحبائه من حوله من وقت لآخر.
وأوضح أنه اعتاد على الوحدة والعيش بمفرده منذ صغره، قائلا: «طول عمري بحب أقعد لوحدي وأعيش في غرفة لوحدي» مشيرا إلى أنه يفضل قضاء بعض الوقت وحيدا للاستمتاع بمشاهدة الأفلام على شاشة التلفاز.
وأكد عزمه على استكمال مسيرته الفنية وإحياء الحفلات ما دام يتمتع بالصحة والقوة، قائلا: «الحفلات لن تتوقف طول ما ربنا منحنى صحة ونفس؛ هقوم أغني».
واعترف أنه لا يعرف كيف يدخر المال فهو يصرفه على نفسه وعلى الآخرين، متابعا: «أنا بصرف فلوسي معرفش أخفيها ليوم أسود، ربنا خلى كل أيامي بيضة وحلوة، مبحبش أكل لوحدي، أحب أكل وأشوف غيري ييأكل قبل مني، ربنا كريم».
واعتبر أن محبة الناس له تفوق أي ثروة مادية فهي أغلى ما يمتلك، معقبا: «باقي معايا كثير -مش فلوس- اللي أغلى من الفلوس وتسوى كل الدنيا؛ هي محبة الناس، وهي أكبر من أي ملياردير في الدنيا».
وكشف «وسوف» أنه لم يكن لديه أي أموال مودعة في المصارف اللبنانية وقت حدوث الانهيار الاقتصادي وحجز البنوك على أموال المودعين، قائلا: «عمري ما حطيت أبدًا فلوس في البنك، في مثل بيقول إن ضاقت عليك المخازن؛ فمخزنك قلبك، والحمد لله ربنا عيشني عيشة حلوة بحمد الله».