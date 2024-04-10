كشف الفنان جورج وسوف، عن أنه يعيش وحيدا في العاصمة اللبنانية بيروت. ‏

ووصف خلال بودكاست «‏Big Time‏» مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏MBC1‎‏»، مساء الثلاثاء، حياة الوحدة بأنها «جميلة»، مؤكدا أنه لا ينكر وجود أصدقائه وأحبائه من حوله من ‏وقت لآخر. ‏

وأوضح أنه اعتاد على الوحدة والعيش بمفرده منذ صغره، قائلا: «طول عمري بحب أقعد لوحدي وأعيش في ‏غرفة لوحدي» مشيرا إلى أنه يفضل قضاء بعض الوقت وحيدا للاستمتاع بمشاهدة الأفلام على شاشة التلفاز. ‏

وأكد عزمه على استكمال مسيرته الفنية وإحياء الحفلات ما دام يتمتع بالصحة والقوة، قائلا: «الحفلات لن تتوقف ‏طول ما ربنا منحنى صحة ونفس؛ هقوم أغني». ‏

واعترف أنه لا يعرف كيف يدخر المال فهو يصرفه على نفسه وعلى الآخرين، متابعا: «أنا بصرف فلوسي ‏معرفش أخفيها ليوم أسود، ربنا خلى كل أيامي بيضة وحلوة، مبحبش أكل لوحدي، أحب أكل وأشوف غيري ييأكل ‏قبل مني، ربنا كريم». ‏

واعتبر أن محبة الناس له تفوق أي ثروة مادية فهي أغلى ما يمتلك، معقبا: «باقي معايا كثير -مش فلوس- اللي ‏أغلى من الفلوس وتسوى كل الدنيا؛ هي محبة الناس، وهي أكبر من أي ملياردير في الدنيا». ‏

وكشف «وسوف» أنه لم يكن لديه أي أموال مودعة في المصارف اللبنانية وقت حدوث الانهيار الاقتصادي وحجز ‏البنوك على أموال المودعين، قائلا: «عمري ما حطيت أبدًا فلوس في البنك، في مثل بيقول إن ضاقت عليك ‏المخازن؛ فمخزنك قلبك، والحمد لله ربنا عيشني عيشة حلوة بحمد الله».‏