كشف فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن مستقبل محمد صلاح لاعب ليفربول بالأخص بعدما أعلن مدربه الألماني يورجن كلوب الرحيل الرسمي بنهاية الموسم الحالي.

وقال رومانو خلال مقال نشره عبر صحيفة "Caught Offside" البريطانية، إن صلاح ينتظر حسم المدير الفني الجديد لدى ليفربول من أجل تحديد مستقبله مع فريقه.

وأضاف أن لا يزال هناك اهتمامًا من أندية الدوري السعودي من أجل التعاقد مع صلاح، مشددًا أنه لا يوجد أي مفاوضات أو عروض مقدمة في الفترة الحالية لدى الدولي المصري.

وأشار إلى أن صلاح رغم تلقيه عرضًا قويًا من الدوري السعودي في الصيف الماضي إلا أنه تعامل باحترافية من خلال ترحيبه بالاستمرار مع ليفربول.