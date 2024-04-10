استشهد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وعدد من أحفاده، اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تقلهم في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تقل أفراد من عائلة هنية في مخيم الشاطئ كانوا يتجولون لتهنئة سكان المخيم وأقاربهم بحلول عيد الفطر.

وأضافت، أن الغارة دمرت السيارة بشكل كامل ما أدى إلى استشهاد وإصابة جميع من كان فيها.

فيما قالت مصادر طبية، إن القصف أسفر عن استشهاد 3 من أبناء هنية هم: حازم وأمير ومحمد، وعدد من أبنائهم، إضافة لإصابة آخرين.

من جهته، أكد هنية أن استشهاد أبناءه لن يؤثر على مطالب حماس المتعلقة بوقف إطلاق النار.