مدرب الهلال: خطة لعب اتحاد جدة في مباراتنا لن تكون مفاجئة

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تحدث البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال، عن المواجهة المرتقبة أمام اتحاد جدة في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي.

ويواجه فريق الهلال نظيره الاتحاد على ملعب محمد بن زايد، في السابعة والنصف من مساء غدًا الخميس، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال خيسوس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: «وصلنا أول نهائي هذا الموسم نتمنى أن نحقق أول أهدافنا غدًا».

وأضاف: «النصر لعب أمامنا خلال الموسم الجاري بطرقة ثابتة، ولكنه ظهر بخطة مغايرة المباراة الأخيرة».

وتابع مدرب الهلال: «الاتحاد واجهنا بكل الطرق في المباريات الخمس، لذلك حتى لو استبدل طريقته غدا لن يكون ذلك مفاجئا لنا».

واختتم بالحديث عن مهاجمه مالكوم، قائلا: «إنه لاعب بإمكانيات عالية ولديه ذكاء تكتيكي عالي منذ وجوده مع زينيت الروسي، أنا معجب به ومحظوظ بانضمامه إلى فريقي».