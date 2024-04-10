شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أول أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، عشرات الغارات الجوية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في عدوان مستمر منذ 6 أشهر.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، أنه على مدار آخر 24 ساعة شنت طائرات حربية وقطع جوية غارات على عشرات الأهداف في مناطق متفرقة من غزة، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وزعم جيش الاحتلال أن غاراته شملت "مواقع عسكرية ومنصات لإطلاق القذائف الصاروخية وفتحات أنفاق"، مشيراً إلى اندلاع "اشتباكات وجهاً لوجه" مع مقاتلين فلسطينيين وسط قطاع غزة.

وبحسب "الأناضول"، لم يتبق لجيش الاحتلال في قطاع غزة سوى لواء "ناحال" المتمركز في محور "نتساريم" الذي يقسم شمال القطاع عن جنوبه، بهدف منع النازحين من العودة إلى الشمال.

وقال جيش الاحتلال أنه اعترض قذيفة صاروخية تم إطلاقها، أمس الثلاثاء، من منطقة جباليا باتجاه مستوطنة كفار عزة في غلاف قطاع غزة، قبل أن تشن طائرة حربية غارة على منصة الإطلاق.

ولم تعقب حركة "حماس" بعد على ما ورد في بيان جيش الاحتلال.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا على غزة خلفت أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.