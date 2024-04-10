مظاهرات حاشدة مؤيدة لأوروبا في تبليسي ضد قانون المنظمات غير الحكومية

تظاهر آلاف المؤيدين لأوروبا في العاصمة الجورجية تبليسي ضد خطط الحكومة الجورجية إعادة العمل بقانون يهدف إلى فرض قيود على المنظمات غير الحكومية التي تمولها جهات أجنبية.

وقال متحدث محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن حوالي 10 آلاف شخص شاركوا في المظاهرة.

وبموجب القانون الجديد الذي يحاول حزب الحلم الجورجي الحاكم تطبيقه، يتعين على جميع المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج تقديم إعلان سنوي. وتعتمد العديد من مشاريع المجتمع المدني في جورجيا على التمويل الغربي.

ويتهم منتقدو القانون الحكومة الجورجية بالسعي إلى إضعاف القوى المؤيدة للغرب في البلاد.

وقالت الرئيسة المؤيدة للغرب للجمهورية الواقعة في جنوب القوقاز، سالوميه زورابيشفيلي، إنها تعتقد أن القانون، الذي يشبه قانونا تم طرحه العام الماضي وفشل في وجه الاحتجاجات الجماهيرية، سيفشل أيضا.

وانتقدت زورابيشفيلي القانون المخطط له ووصفته بأنه مشروع روسي.