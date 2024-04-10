 القناة 14 العبرية: القضاء على أفراد عائلة هنية يشكل حلقة أخرى في سلسلة ملاحقة إسرائيل لقيادة حماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القناة 14 العبرية: القضاء على أفراد عائلة هنية يشكل حلقة أخرى في سلسلة ملاحقة إسرائيل لقيادة حماس

تل أبيب - معا
نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 9:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 9:34 م

 إعلام عبري: اغتيال أبناء هنية تم بمعلومات دقيقة قدمها الشاباك

قالت قناة عبرية، الأربعاء، إن اغتيال 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بقطاع غزة، تمت بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة إسرائيلية بناء على "معلومات دقيقة" قدمها جهاز الأمن العام "الشاباك".

جاء ذلك وفق ما أوردته القناة (14) العبرية الخاصة، بعد تنفيذ غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية كانت تقلّ أفرادا من عائلة هنية في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة.

واعتبرت القناة أن "القضاء على أفراد عائلة هنية يشكل حلقة أخرى في سلسلة ملاحقة إسرائيل لقيادة حماس".

وذكرت أن عملية الاغتيال "تمّت بطائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو باستخدام صاروخ أطلق بدقّة على السيارة التي كان يستقلها أفراد عائلة هنية".

وبحسب القناة، "تمّت تصفية عائلة هنية نتيجة التعاون بين مركز النيران في القيادة الجنوبية (للجيش الإسرائيلي)، وسلاح الجو، والشاباك (جهاز الأمن العام)، الذي قدم المعلومات الدقيقة".

من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئول أمني إسرائيلي لم تسمّه، قوله إن "هدف الاغتيال كان أبناء هنية الثلاثة".

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