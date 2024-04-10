حكم جديد بالسجن بحق المدير المالي السابق لمنظمة ترامب

أصدرت محكمة أمريكية حكما بحق المدير المالي السابق لمنظمة ترامب ألين فايسلبيرج، والذي شغل المنصب لفترة طويلة، بالسجن لمدة خمسة أشهر بتهمة الحنث باليمين.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن القاضية لوري بيترسون أعلنت الحكم في نيويورك اليوم الأربعاء.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، جرى احتجازه في أعقاب جلسة استماع وجيزة. وكان فايسلبيرج -76 عاما- قد اعترف في المحاكمة في مارس بأنه كذب كشاهد في محاكمة أخرى. وهذا هو الحكم الثاني بالسجن بحق فايسلبيرج.

وكان قد صدر حكم سابق بحق المدير المالي السابق لشركة العقارات الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسجن لمدة 5 أشهر في عام 2022 بتهمة الاحتيال الضرييبي، من بين تهم أخرى.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأنه قضى نحو 100 يوم في سجن ريكرز سيئ السمعة في نيويورك. وفي نفس المحاكمة، تمت إدانة شركة العقارات الخاصة بترامب غير أنه لم يتم توجيه اتهامات إليه بارتكاب أي جرائم.