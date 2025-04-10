 مؤشر إس أند بي 500 للأسهم الأمريكية يسجل أكبر ارتفاع يومي منذ الحرب العالمية الثانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مؤشر إس أند بي 500 للأسهم الأمريكية يسجل أكبر ارتفاع يومي منذ الحرب العالمية الثانية


نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 1:55 ص | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 1:55 ص

ارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 5ر9% وهو أكبر ارتفاع يومي منذ الحرب العالمية الثانية بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  تعليق الرسوم الجمركية الجديدة على أغلب دول العالم.


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