مؤشر إس أند بي 500 للأسهم الأمريكية يسجل أكبر ارتفاع يومي منذ الحرب العالمية الثانية

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ارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 5ر9% وهو أكبر ارتفاع يومي منذ الحرب العالمية الثانية بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية الجديدة على أغلب دول العالم.