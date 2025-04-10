الصين تندد باتهامات زيلينسكي: لسنا طرفا في الأزمة الأوكرانية

نددت الصين اليوم بتصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي اتهم فيها تجنيد روسيا مواطنين صينيين للقتال إلى جانب قواتها في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، إن بكين "طالبت دوماً بأن يبقى مواطنوها في منأى من مناطق النزاع المسلح"، مضيفاً: "ننصح الأطراف المعنيين بعدم الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة" ـ حسب قناة سكاي نيوز عربيه.

وشدد ليان على أن "الصين ليست مسبباً للأزمة الأوكرانية ولا طرفاً فيها"، مؤكداً: "نحن من مؤيدي الحل السلمي والمدافعين عنه".

كان زيلينسكي اعلن الثلاثاء أن السلطات الروسية "تجر" الصين إلى حربها ضد كييف، قائلاً إن بكين تعلم أن عشرات من مواطنيها جندتهم موسكو للقتال في أوكرانيا.

وأضاف أنه على علم بنشر ما لا يقل عن 155 من جنودها بعدما أعلن الثلاثاء اعتقال اثنين منهم.